На юге Москвы в ДТП пострадали восемь человек

В том числе один ребенок

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись на Севастопольском проспекте на юге Москвы, в результате пострадали восемь человек, среди них один ребенок. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Ранее в главке полиции сообщали, что пострадали трое взрослых и ребенок. "В результате происшествия пострадали восемь человек, в том числе один ребенок", - сказал собеседник агентства.

В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщается, что движение в сторону центра перекрыто, рекомендуется выбирать пути объезда.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Вечером в четверг на Севастопольском проспекте в районе дома 7 столкнулись три автомобиля - Porsche, Haval и Volkswagen. По предварительным данным, виновником ДТП является 31-летний водитель автомобиля Porsche, который выехал на встречную полосу. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что к выезду на полосу встречного движения Porsche привело значительное превышение водителем допустимой скорости движения. В настоящее время его проверяют на состояние опьянения.