Причиной ДТП на юге Москвы стал выезд одной из машин на встречную полосу

В результате аварии пострадали четыре человека

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Выезд автомобиля Porsche на полосу встречного движения привел к ДТП на юге Москвы, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Водитель автомобиля Porsche выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, совершив столкновение с автомобилем Haval, а затем Volkswagen", - говорится в сообщении в Telegram-канале. За рулем автомобиля Porsche находился 31-летний мужчина.

Со своей стороны, в правоохранительных органах ТАСС уточнили, что к выезду на полосу встречного движения Porsche привело значительное превышение водителем допустимой скорости движения. В настоящее время его проверяют на состояние опьянения.

В надзорном ведомстве столицы добавили, что прокуратура Южного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

Вечером в четверг на Севастопольском проспекте в районе дома 7 столкнулись три автомобиля. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Движение в сторону центра перекрыто, рекомендуется выбирать пути объезда.