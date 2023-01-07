Спецслужбы выясняют причину взрыва на газопроводе в Лутугине в ЛНР

На месте ЧП работают специалисты республиканского МЧС

ЛУГАНСК, 7 января. /ТАСС/. Спецслужбы выясняют причину взрыва на магистральном газопроводе в Лутугине в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в субботу сообщила пресс-служба предприятия "Луганскгаз".

"Спецслужбы предпринимают необходимые меры для выяснения причины аварийной ситуации на газопроводе в Лутугине. На месте происшествия работают специалисты МЧС ЛНР", - следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале предприятия.

По словам гендиректора "Луганскгаза" Татьяны Богородько, перед специалистами предприятия стоит задача восстановить газоснабжение "жителям Лутугинского района, центральной больницы и ряду социальных объектов".

Позже в "Луганскгазе" сообщили, что специалисты предприятия начали восстанавливать магистральный газопровод. "Сотрудники управления магистральных газопроводов ГУП "Луганскгаз" уже приступили к восстановлению поврежденного газопровода в городе Лутугино", - говорится в сообщении.

Вечером 7 января в Лутугине произошел взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшим возгоранием. По данным правительства республики, сотрудники "Луганскгаза" ликвидировали возгорание на магистральном газопроводе диаметром 273 мм. В администрации Лутугинского района сообщили, что по состоянию на вечер 7 января, около 13 тыс. человек и свыше 20 социальных объектов остаются без газоснабжения.