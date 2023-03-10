В ДНР сообщили, что ВСУ за сутки выпустили по республике 46 снарядов

Под огнем оказались Волноваха, где погиб мирный житель, Горловка и Донецк

ДОНЕЦК, 10 марта. /ТАСС/. Украинские военные за минувшие сутки 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, выпустив по ним 46 снарядов. Об этом проинформировало в четверг ее представительство в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"За истекшие сутки представительство сообщало о 13 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - говорится в тексте, размещенном в его Telegram-канале.

Всего было выпущено 46 боеприпасов, включая 6 ракет из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Под огнем оказались Волноваха, где погиб мирный житель, Горловка и Донецк. Еще четыре мирных жителя республики получили ранения.