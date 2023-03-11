11 марта, 12:33
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об обстреле Донецка и Ясиноватой со стороны ВСУ

Украинские военнослужащие выпустили по населенным пунктам в общей сложности 20 снарядов

ДОНЕЦК, 11 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Ясиноватую из ствольной артиллерии, выпустив в общей сложности 20 снарядов. Об этом сообщили в субботу в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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По информации представительства, размещенной в Telegram-канале, украинские силовики за три часа выпустили по Донецку 12 снарядов из артиллерии калибра 152 и 155 мм, по Ясиноватой - восемь снарядов калибра 155 мм.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела в Донецке погиб мужчина. 

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© Информационное агентство ТАСС
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