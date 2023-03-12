Число раненых при ударе ВСУ по Перевальску увеличилось до 16

По данным минздрава республики, четверо из пострадавших дети

ЛУГАНСК, 12 марта. /ТАСС/. 16 человек, четверо из которых дети, получили ранения в воскресенье в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Перевальска в ЛНР из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

"Страшная трагедия сегодня всколыхнула Перевальск, где украинские националисты совершили очередной чудовищный акт терроризма. Обстрел остановки общественного транспорта, который унес жизни троих жителей нашей республики, среди них один ребенок. 16 пострадавших, [из них] четверо детей, один из которых в тяжелом состоянии", - написала она в своем Telegram-канале.

Пащенко отметила, что раненые доставлены в лечебные учреждения республики, где им будет оказана "вся необходимая помощь".

Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что 15 человек получили ранения в результате обстрела Перевальска из HIMARS.

Ранее в воскресенье представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 13:10 мск ВСУ выпустили по Перевальску одну ракету HIMARS. По информации представительства, один из трех погибших - подросток 17 лет. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в свою очередь заявил, что обстрел города украинские войска произвели ракетой HIMARS шрапнельного типа GMLRS M30A1, которая "по международному законодательству запрещена к применению". Он добавил, что ориентировочно удар нанесли из района города Часов Яр, находящегося в ДНР.