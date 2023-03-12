Число раненых при обстреле Перевальска в ЛНР возросло до 15

Врио главы республики Леонид Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших

ЛУГАНСК, 12 марта. /ТАСС/. 15 человек получили ранения в воскресенье в результате обстрела города Перевальска в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"Страшный день переживает сегодня Перевальск, где украинские националисты совершили жесточайший акт терроризма. Обстрел остановки общественного транспорта в час пик унес жизни троих человек, 15 - ранено, среди них - дети", - написал он в Telegram-канале.

Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших при обстреле города.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что при ударе по Перевальску со стороны украинских войск пострадали 11 человек.

Ранее в воскресенье представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 13:10 мск ВСУ выпустили по Перевальску одну ракету из реактивной системы залпового огня HIMARS. По информации представительства, один из трех погибших - подросток 17 лет. Марочко отметил, что обстрел города украинские войска произвели ракетой HIMARS шрапнельного типа GMLRS M30A1, которая "по международному законодательству запрещена к применению". Он добавил, что ориентировчно удар нанесли из района города Часов Яр, находящегося в ДНР.