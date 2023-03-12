12 марта, 15:37
Военная операция на Украине

Число раненых при обстреле Перевальска в ЛНР возросло до 15

Число раненых при обстреле Перевальска в ЛНР возросло до 15
© Александр Река/ ТАСС

Врио главы республики Леонид Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших

ЛУГАНСК, 12 марта. /ТАСС/. 15 человек получили ранения в воскресенье в результате обстрела города Перевальска в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

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"Страшный день переживает сегодня Перевальск, где украинские националисты совершили жесточайший акт терроризма. Обстрел остановки общественного транспорта в час пик унес жизни троих человек, 15 - ранено, среди них - дети", - написал он в Telegram-канале.

Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших при обстреле города.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что при ударе по Перевальску со стороны украинских войск пострадали 11 человек.

Ранее в воскресенье представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 13:10 мск ВСУ выпустили по Перевальску одну ракету из реактивной системы залпового огня HIMARS. По информации представительства, один из трех погибших - подросток 17 лет. Марочко отметил, что обстрел города украинские войска произвели ракетой HIMARS шрапнельного типа GMLRS M30A1, которая "по международному законодательству запрещена к применению". Он добавил, что ориентировчно удар нанесли из района города Часов Яр, находящегося в ДНР. 

Теги:
УкраинаРоссияПасечник, Леонид ИвановичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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