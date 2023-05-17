Жителя Киргизии приговорили к 10 годам заключения за участие в боевых действиях на Украине

Его признали виновным по статье "Наемничество"

БИШКЕК, 17 мая. /ТАСС/. Суд Первомайского района Бишкека приговорил гражданина республики к 10 годам лишения свободы за участие в специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Об этом ТАСС сообщили в среду в канцелярии суда.

"Обвиняемый был признан виновным по статье "Наемничество" Уголовного кодекса Кыргызской Республики и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - процитировала представитель канцелярии судебное постановление.

Имя и фамилию осужденного в суде не озвучили, уточнив лишь, что ему 31 год, и он прописан в Бишкеке.

Как отмечается в постановлении суда, работавший в Москве 10 лет осужденный в июне 2022 года вступил в армию ЛНР, официально он служил наводчиком-оператором в мотострелковом подразделении на должности заместителя командира боевой машины пехоты.

В ноябре прошлого года осужденный уволился с военной службы, после чего уехал в Москву, а затем в Бишкек. При этом свою вину он не признал и утверждал, что находился не на территории Украины, а на территории ЛНР. Подсудимый также настаивал, что непосредственно в боевых действиях участия не принимал, а занимался обеспечением продуктами питания воинских подразделений и местного населения.