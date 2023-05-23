Reuters: во врезавшейся в ограждения недалеко от Белого дома машине нашли нацистский флаг

По данным агентства, в происшествии участвовала машина грузовой компании U-Haul, которая сдает в аренду фургоны и грузовики

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Нацистский флаг обнаружен в фургоне, который протаранил ограждения недалеко от Белого дома в Вашингтоне. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По его данным, флаг с нацистской свастикой в машине нашли работающие на месте происшествия следователи. Сначала флаг и пластиковые пакеты с уликами они разложили на асфальте, но затем убрали их в кузов машины. Видеозапись опубликовал в соцсетях фотожурналист-фрилансер Нейтан Ховард, сотрудничающий с агентством.

Reuters также отмечает, что в происшествии участвовала машина грузовой компании U-Haul, которая сдает в аренду фургоны и грузовики. Как следует из опубликованных видеозаписей, заднюю дверь грузовика открыл робот на дистанционном управлении. Внутри правоохранители обнаружили только тележку, другого груза там не было.

Согласно сведениям газеты The Washington Post, вскоре после инцидента по просьбе Секретной службы США был эвакуирован отель Hay-Adams, расположенный через дорогу от места происшествия.

Ранее представитель Секретной службы США Энтони Гульельми сообщил, что в понедельник вечером фургон протаранил защитный барьер на территории Лафайет-сквер рядом с Белым домом в Вашингтоне. Водителя задержали. Никто из представителей Секретной службы или сотрудников Белого дома в результате инцидента не пострадал. Позднее Гульельми отметил, что, по предварительным данным, водитель мог наехать на ограждения умышленно.