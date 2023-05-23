Поиск потерявшихся на Эльбрусе туристов приостановили до 24 мая

В поисковых работах участвуют 16 человек, 5 единиц техники, включая беспилотник

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России возобновят в среду поиск шести туристов из Белоруссии, пропавших на Эльбрусе. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе министерства.

"Утром 24 мая наземная группировка МЧС России возобновит поисковую операцию и осуществит подъем до штурмового лагеря, где спасатели обследуют местность, в том числе под вершиной горы Утюг", - сказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что в районе поисков ухудшилась погода. Уже проверены начало маршрута и перевал Хаду-Тау, ущелья Чикер и Тройной, а также верховье реки Битюк-Тюбе. В поисках участвуют 16 человек, 5 единиц техники, включая беспилотник.

Во вторник в МЧС поступила информация, что на западном склоне горы Эльбрус пропала группа туристов из шести человек, все они граждане Белоруссии. Группа не зарегистрировала свой маршрут в МЧС.