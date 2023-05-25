В Одинцове площадь пожара на строительном рынке увеличилась до 1,8 тыс. кв. м

В пресс-службе МЧС России сообщили о наращивании сил и средств для тушения огня

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Площадь пожара на строительном рынке "Акос" в городе Одинцово в Московской области выросла. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе МЧС России.

Сначала сообщалось об увеличении площади пожара до 1,2 тыс. кв. м. "Проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня", - говорилось в сообщении.

Позже в пресс-службе МЧС России рассказали, что площадь пожара выросла до 1,8 тыс. кв. м.

Вечером в среду на рынке "Акос" загорелся торговый павильон. Первоначальная площадь возгорания составляла 150 кв. м., позже она увеличилась до 500 кв. м.

Строительный рынок "Акос" работает более 20 лет. На территории общей площадью 5,5 га расположено более 350 специализированных строительных магазинов.