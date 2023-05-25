25 мая, 05:55
Военная операция на Украине

Один пострадавший в результате атаки ДРГ белгородец остается в реанимации

Еще двух человек перевели в обычные палаты

БЕЛГОРОД, 25 мая. /ТАСС/. Двое жителей Грайворонского горокруга Белгородской области, которые были ранены во время захода украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Белгородской области, переведены из реанимации в обычные палаты.

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Еще один остается в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"По раненым мирным жителям, которые получили ранения во время захода диверсионно-разведывательной группы на территорию Грайворонского округа. Из реанимации переведены два человека в обычное отделение. Остается пока в реанимации один, в тяжелом состоянии", - написал он.

По его словам, врачи делают все необходимое для того, чтобы спасти жизнь и здоровье пострадавшего. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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