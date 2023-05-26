Причиной гибели жителя Белгородской области в ходе нападения ДРГ стал выстрел в голову

От выстрела погиб командир отделения Преображенского батальона Юрий Гаевой, ранее сообщалось, что причиной его смерти стало осколочное ранение

БЕЛГОРОД, 26 мая. /ТАСС/. Причиной гибели жителя Белгородской области в результате нападения на регион украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) стал выстрел в голову, сообщил в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Причиной смерти мирного жителя, погибшего в ходе захода ДРГ на территорию Грайворонского городского округа, являлся выстрел в голову, а не осколочное ранение. Этим жителем был командир отделения Преображенского батальона Юрий Гаевой", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Он уточнил, что погибший не был военнослужащим. "Ему не положены федеральные выплаты, но мы из областного бюджета, как и всем военнослужащим, выплатим 3 млн рублей. Его несовершеннолетней дочери, как мы и обещали, что будем выплачивать всем несовершеннолетним детям погибших членов самообороны [региона] до достижения 21 года 50 тыс. рублей ежемесячно. Никогда не забудем это имя, оно будет всегда в наших сердцах. Вечная ему память", - добавил Гладков.

Ранее сообщалось о том, что житель области, служивший в территориальной обороне, погиб в результате получения осколочного ранения.