СМИ: суд в Киеве отправил под стражу судью, насмерть сбившего бойца Нацгвардии

Алексей Тандыр будет находиться под стражей до 21 июля без права внесения залога

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Суд в Киеве в субботу избрал меру пресечения председателю Макаровского районного суда Киевской области Алексею Тандыру, подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погиб военнослужащий Нацгвардии Украины. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

Отмечается, что Тандыр отправлен под стражу до 21 июля без права внесения залога. Таким образом, отмечает агентство РБК-Украина, суд поддержал требования прокуратуры.

В пятницу издание "Украинская правда" сообщило, что Тандыр совершил в Киеве ДТП, сбитый им военнослужащий Нацгвардии от полученных травм умер. Погибший нес дежурство на посту, который установлен на Берестейском проспекте.

Виновника ДТП задержали. По информации издания, в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения. Позднее сообщалось, что Тандыр отказался пройти освидетельствование на предмет опьянения, но впоследствии у него принудительно взяли биологические образцы.