28 мая, 12:58
Военная операция на Украине

Гладков сообщил о поляках и американцах в составе зашедшей в Белгородскую область ДРГ

Telegram-канал губернатора Белгородской области

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© Telegram-канал губернатора Белгородской области
© Telegram-канал губернатора Белгородской области

Губернатор посетил в больницах раненных диверсантами жителей Грайворонского и Шебекинского округов

ТАСС, 28 мая. Диверсионно-разведывательная группа, которая 22 мая зашла со стороны Украины на территорию Белгородской области и впоследствии была уничтожена, включала иностранцев, в том числе поляков и американцев. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков после посещения в больницах раненных диверсантами жителей Грайворонского и Шебекинского округов.

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"Особенно тяжело, конечно, жене погибшего члена самообороны, у которой на глазах убили мужа. Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках ее держали два украинца, остальные, с ее слов - поляки и американцы", - написал он.

Гладков добавил, что посетил в том числе двух раненых подростков из Шебекина - мальчика и девочку, которые гуляли во время прилета снаряда, в результате один получили контузию, а другая - серьезное ранение. "Он на руках ее вынес фактически из зоны обстрела. Настоящий мужчина, герой, образец для всех мальчишек. И точно образец для многих взрослых", - написал губернатор.

По словам Гладкова, он также навестил супружескую пару из Грайворонского округа, которая была ранена и тоже много часов находилась в подвале, и женщину с тяжелым ранением - всем им врачи отказывают необходимую помощь, чтобы люди быстрее вернулись домой к своим близким.

"Несколько жителей говорили о том, что глава Козинского сельского поселения Игорь Маховенко на руках выносил раненых, несколько раз его машина была обстреляна. Когда я сам встречался с ним в Козинке, видел простреленное лобовое стекло. То есть стреляли в упор, стреляли несколько раз. Несмотря на это, он не спрятался, оказывал помощь не только жителям Козинки, но и соседнему Глотово. И благодаря его умелым действиям спасено много людей", - отметил Гладков. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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