В Подмосковье задержали водителя грузовика, насмерть сбившего подростка на велосипеде

ДТП произошло на Новосходненском шоссе на севере столицы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали водителя грузовика, насмерть сбившего подростка на велосипеде на Новосходненском шоссе на севере Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России в воскресенье.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции водитель грузового автомобиля был установлен и задержан в Солнечногорском районе Московской области. Он доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Предварительно установлено, что водитель не заметил велосипедиста в слепой зоне", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Днем в воскресенье на Новосходненском шоссе водитель сбил подростка, который ехал на велосипеде. Пострадавший от полученных травм умер. Отмечалось, что с места происшествия водитель скрылся.