31 мая, 03:30,
обновлено 31 мая, 03:38
Военная операция на Украине

В результате обстрела Шебекина пострадала женщина

Владимир Гердо/ ТАСС, архив
© Владимир Гердо/ ТАСС, архив

В оперштабе Белгородской области уточнили, что повреждены жилые дома и горит транспорт

БЕЛГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области, есть одна пострадавшая. Также повреждены жилые дома и горит транспорт, сообщили журналистам в среду в оперштабе региона.

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"Под обстрел попал город Шебекино. По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт", - говорится в сообщении.

Шебекинский округ подвергается массированным обстрелам со стороны ВСУ. По последним данным, за 29 мая зафиксированы 155 прилетов, 48 из них пришлись на Шебекино. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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