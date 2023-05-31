В результате обстрела Шебекина пострадала женщина

В оперштабе Белгородской области уточнили, что повреждены жилые дома и горит транспорт

БЕЛГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области, есть одна пострадавшая. Также повреждены жилые дома и горит транспорт, сообщили журналистам в среду в оперштабе региона.

"Под обстрел попал город Шебекино. По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт", - говорится в сообщении.

Шебекинский округ подвергается массированным обстрелам со стороны ВСУ. По последним данным, за 29 мая зафиксированы 155 прилетов, 48 из них пришлись на Шебекино.