В МЧС назвали причину задымления на ростовской шахте

По данным ведомства, произошло нарушение в работе электроподстанции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июня. /ТАСС/. Задымление на шахте "Октябрьская-Южная" в Ростовской области произошло из-за нарушения в работе электроподстанции. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

"По уточненной информации, в шахте "Октябрьская-Южная" произошло нарушение в работе электроподстанции без последующего горения. В связи с задымлением сотрудники шахты были эвакуированы. Обрушений породы не произошло", - говорится в сообщении.

В министерстве информационной политики и массовых коммуникаций региона журналистам сообщили, что работа шахты приостановлена. Информация об инциденте поступила в 06:40 мск. Во время ЧП в шахте находилось 10 человек, они самостоятельно покинули территорию.