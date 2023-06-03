В Нижегородской области по факту ДТП с шестью погибшими возбудили уголовное дело

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком

ТАСС, 3 июня. Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту аварии, в которой погибли шесть человек, в том числе трое детей. Об этом говорится в субботу в сообщении ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту совершения дорожно-транспортного происшествия, в ходе которого погибли шесть человек, в том числе трое малолетних детей, по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, 3 июня на федеральной автотрассе М-7 "Волга" в Воротынском районе Нижегородской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, в котором находились шесть человек, в том числе трое детей, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем.

Как ранее сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале, на месте аварии погибли четыре человека - дети 2014 и 2015 годов рождения, мужчина и женщина. Позднее в реанимации Воротынской Центральной районной больницы умер ребенок 2020 года рождения и умерла еще одна пострадавшая - женщина 1988 года рождения. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

По уголовному делу назначили судебные экспертизы, допрашивают свидетелей.