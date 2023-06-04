Железнодорожная катастрофа в Баласоре стала третьей по числу жертв в истории Индии

По разным оценкам, общее число погибших составило от 288 до 294

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июня. /ТАСС/. Столкновение трех железнодорожных составов в восточном штате Одиша, произошедшее в минувшую пятницу в районе города Баласор, стало третьей по числу жертв железнодорожной катастрофой в истории Индии. Общее число погибших, по разным оценкам, названным на утро воскресенья, составило от 288 до 294, что выводит ее на третье место трагедий на железных дорогах страны.

Ранее на третьем месте в этом списке была катастрофа 2 августа 1999 года. Тогда два поезда, в которых находилось около 2 500 человек, столкнулись на отдаленной станции Гайсал в штате Западная Бенгалия. В результате погибло 285 человек и более 300 получили ранения. Многие из жертв были военнослужащими, которых перевозили на север к месту дислокации.

Как сообщают индийские издания, список железнодорожных катастроф возглавляет трагедия, произошедшая 6 июня 1981 года, когда при переезде по мосту через реку Багмати в штате Бихар пассажирский поезд упал в воду. В результате погибло около 750 человек (по различным независимым оценкам - от 500 до более 800 жертв).

На втором месте находится инцидент, произошедший 20 августа 1995 года. Поезд "Пурушоттамский экспресс" столкнулся со стоявшим на путях другим пассажирским поездом возле Фирозабада в штате Уттар-Прадеш. Число погибших составило, по разным данным, порядка 358.