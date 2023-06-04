В Курской области приземлили БПЛА с символикой украинских националистов

Губернатор региона Роман Старовойт поблагодарил пограничников и армейцев

ТАСС, 4 июня. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с символикой украинских националистов приземлили в городе Судже Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В Судже наши парни приземлили беспилотник украинских нацистов. Судя по раскраске, принадлежал батальону "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в России). Благодарю за службу пограничников и армейцев", - написал Старовойт.

19 мая власти Курской области из-за провокаций со стороны Украины запретили использование БПЛА на территории региона. Запрет будет действовать до момента снятия среднего уровня реагирования.

Власти Курской области продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности с 4 февраля на период усиленных мер по защите и охране территории региона. С 19 октября 2022 года в области действует средний уровень реагирования: усилены пропускной режим на приграничных территориях, на въезде в Курчатов и выезде из города, где располагается Курская атомная электростанция, контроль на основных магистралях области. Также усилены охрана объектов инфраструктуры и образования, работа по досмотру на железнодорожном и автомобильном вокзалах, в городских автобусах оборудованы специальные тревожные кнопки.