СК проводит проверку информации об отравлении сидром 16-летней сироты в Димитровграде

На данный момент пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии

УЛЬЯНОВСК, 5 июня. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ульяновской области проводит проверку по факту публикаций СМИ об отравлении сидром 16-летней девушки в Димитровграде.

Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области проводится доследственная проверка по размещенному в средствах массовой информации сообщению об отравлении 16-летней жительницы города Димитровграда Ульяновской области", - отмечается в сообщении.

Предварительно установлено, что в период с 3 по 4 июня 16-летняя девочка-сирота, проживающая в Димитровграде с родной 25-летней сестрой, распивала напиток "Мистер сидр" со своей родственницей. Позже она была госпитализирована с отравлением неустановленным веществом. На данный момент пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии.