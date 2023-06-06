По данным Национального метеобюро Канады, уровень загрязнения воздуха в городе оценивается в 5 баллов по 10-балльной шкале

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ОТТАВА, 6 июня. /ТАСС/. Небо Оттавы заволокло дымом от лесных пожаров, распространившихся на 150 км к западу от города, а также в соседнем регионе Квебек, сообщает корреспондент ТАСС.

Согласно информации о состоянии воздуха в Оттаве, которую в понедельник распространило Национальное метеобюро Канады, уровень загрязнения оценивается в 5 баллов по 10-балльной шкале. Это соответствует "среднему уровню загрязнения". По прогнозу специалистов, в ночь на вторник он может подняться до 7 баллов.

По данным корреспондента ТАСС, некоторые горожане ходят по улице в защитных масках, а в жилых домах не открывают окна.

Ранее канадский министр обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр сообщил, что в Канаде из-за лесных пожаров были эвакуированы 26 тыс. человек. По его словам, в настоящее время в стране зафиксировано 413 лесных пожаров, распространение огня в 249 из них спасателям пока не удается остановить. Общую площадь пожаров министр не уточнил. По словам Блэра, в тушении огня задействованы военнослужащие ВС Канады, а также пожарные команды из Австралии, Новой Зеландии, США и ЮАР.

Наиболее серьезные пожары наблюдаются в провинциях Альберта, Квебек и Новая Шотландия. Тем не менее, отметил Блэр, ситуация начинает улучшаться из-за начавшихся дождей и понижения температуры воздуха.