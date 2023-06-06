МЧС направило спасателей в Херсонскую область из-за прорыва Каховской ГЭС

В регион также отправили специализированную технику и плавсредства

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Аэромобильная группировка спасателей направлена в Херсонскую область, где произошел прорыв Каховской ГЭС и подтопило территории. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Для ликвидации последствий разрушения надводных сооружений на Каховской ГЭС, которое привело к переливу воды из водохранилища через образовавшийся проран, в Херсонскую область для оказания помощи населению выдвинулась аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым. В составе присутствует специализированная техника и плавсредства", - сказали в МЧС.

В готовность также приведены спасатели Ростовской области, Донского и Тульского спасательных центров МЧС, Южного регионального поисково-спасательного отряда. На месте уже работают три оперативные группы ведомства.