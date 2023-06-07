7 июня, 15:25,
обновлено 7 июня, 15:36
Массовое отравление сидром в регионах России

Роспотребнадзор изъял из оборота 66,5 тыс. л напитка "Мистер сидр"

Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области / ТАСС
© Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области / ТАСС

Наибольший объем продукции изъяли в Астраханской и Курганской областях, а также Удмуртии

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота 66,5 тыс. л напитка "Мистер сидр" после отравления россиян в Поволжье. Об этом в среду сообщили в ведомстве.

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"По состоянию на 18:00 7 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора изъято 66,5 тыс. литров опасного пивного напитка "Мистер сидр", произведенного на территории Самарской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Отмечается, что наибольший объем продукции изъят в Астраханской области, Курганской области и Республике Удмуртия. Напитки также изъяли на территории Владимирской области, Республики Крым, Рязанской области, Республики Мордовия, Волгоградской области, Республики Чувашия, Республики Коми, Пензенской области, Ульяновской области, Самарской области, Пермского края и Республики Марий Эл. 

Теги:
РоссияМассовое отравление сидром в регионах России
© Информационное агентство ТАСС
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