Роспотребнадзор изъял из оборота 66,5 тыс. л напитка "Мистер сидр"

Наибольший объем продукции изъяли в Астраханской и Курганской областях, а также Удмуртии

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота 66,5 тыс. л напитка "Мистер сидр" после отравления россиян в Поволжье. Об этом в среду сообщили в ведомстве.

"По состоянию на 18:00 7 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора изъято 66,5 тыс. литров опасного пивного напитка "Мистер сидр", произведенного на территории Самарской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Отмечается, что наибольший объем продукции изъят в Астраханской области, Курганской области и Республике Удмуртия. Напитки также изъяли на территории Владимирской области, Республики Крым, Рязанской области, Республики Мордовия, Волгоградской области, Республики Чувашия, Республики Коми, Пензенской области, Ульяновской области, Самарской области, Пермского края и Республики Марий Эл.