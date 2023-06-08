Раненного в Пхукете россиянина прооперировали

Ему достали пулю из легкого

БАНГКОК, 8 июня. /ТАСС/. Россиянин, на которого было совершено покушение в одном из районов таиландского острова Пхукет, прооперирован. Об этом в четверг сообщил ТАСС генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов.

По его словам, "после совершенного покушения мужчину доставили в больницу, где он был прооперирован". "Накануне вечером была произведена операция по извлечению пули из легкого, - продолжил дипломат. - Сотрудники генерального консульства РФ посетили его перед операцией".

7 июня в одном из районов Пхукета произошло покушение на российского ресторатора, который давно проживает в Таиланде. Мужчина находился в машине, когда к нему подъехал мотоциклист и произвел в него несколько выстрелов, после чего скрылся с места нападения. "Сейчас его разыскивают полицейские", - добавил генконсул.

Соснов отметил, что российское генеральное консульство находится на связи с родственниками пострадавшего и правоохранительными органами. "Полиция отрабатывает несколько версий, - уточнил он. - Покушение совершил не один человек, работала группа профессионалов".