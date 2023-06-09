В Анси одного из пострадавших при нападении с ножом случайно ранила полиция

Прокурор города Лин Бонне-Матис пояснила, что сотрудник правоохранительных органов целился в злоумышленника

ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Один из взрослых, получивших ножевые ранения в результате нападения в Анси на юго-востоке Франции, также был случайно ранен полицией при задержании преступника. Об этом в четверг на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал BFM, заявила прокурор Анси Лин Бонне-Матис.

"Один из пострадавших, который изначально был ранен холодным оружием, также был задет выстрелом полицейского", - отметила она, добавив, что сотрудник правоохранительных органов целился в злоумышленника. Пыстрел позволил полицейским задержать его.

Как сообщила префектура департамента Верхняя Савойя, шесть человек, в том числе четверо малолетних детей, пострадали в результате нападения мужчины с ножом в парке "Сады Европы" близ озера Анси. Нападение совершил сирийский беженец 1991 года рождения, причисляющий себя к христианам. Мужчина не числится в базах данных опасных преступников или приверженцев радикальных течений и не состоит на учете в связи с какими-либо психическими заболеваниями. Среди пострадавших есть дети из Великобритании и Нидерландов.