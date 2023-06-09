9 июня, 10:47
Массовое отравление сидром в регионах России

В Курганской области выявили второй случай отравления сидром

Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Пострадавший находится в реанимации в состоянии средней тяжести

ТАСС, 9 июня. Второй случай отравления метанолом в результате употребления сидра зафиксирован в Курганской области. Пострадавший находится в реанимации в состоянии средней тяжести, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в пятницу.

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"В управление Роспотребнадзора по Курганской области поступила информация о втором случае острого отравления алкогольной продукцией с метанолом. В результате употребления пивного напитка (сидр) пострадал житель Шадринска. Пострадавший находится в отделении реанимации ГБУ "Шадринская ЦРБ" в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Курганской области сообщили, что в регионе зарегистрирован первый случай отравления, предположительно, сидром, произведенным в Самарской области. 

Теги:
РоссияКурганская областьМассовое отравление сидром в регионах России
© Информационное агентство ТАСС
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