Норвежские ученые зафиксировали признаки взрыва в момент разрушения плотины Каховской ГЭС

Они проанализировали сейсмические сигналы региональных станций

СТОКГОЛЬМ, 9 июня. /ТАСС/. Норвежский институт сейсмических наблюдений NORSAR зафиксировал 6 июня в районе Каховской ГЭС сигналы, которые свидетельствуют о том, что в момент разрушения плотины произошел взрыв. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте института.

"NORSAR проанализировал сейсмические сигналы региональных станций <...>. Данные региональных сейсмических станций показывают четкие сигналы во вторник, 6 июня, в 02:54 по местному времени (01:54 по норвежскому времени). Время и место (координаты: 46.7776, 33.37) соответствуют сообщениям в СМИ об обрушении плотины Каховской ГЭС. Сигналы указывают на то, что произошел взрыв", - отмечается в сообщении. Кроме того, ученые института якобы "также наблюдали слабые сигналы более раннего сейсмического события примерно в 02:35 (по местному времени), исходившие" из района расположения ГЭС.