В Москве при пожаре в автосервисе сгорели около 15 машин

Прокуратура проводит проверку

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Порядка 15 автомобилей сгорели при пожаре в автосервисе на юго-востоке Москвы. Об этом журналистам сообщили в столичной прокуратуре.

"В результате пожара уничтожено и повреждено порядка 15 автомобилей. На контроле в Люблинской межрайонной прокуратуре ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, и принятие по ее результатам процессуального решения", - сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.