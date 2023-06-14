В Иркутской области число пострадавших от отравления шаурмой выросло до 48

Специалисты регионального Роспотребнадзора нашли нарушения в технологическом процессе приготовлении блюд, хранении продуктов в кафе

ТАСС, 14 июня. Число отравившихся шаурмой в кафе Братска Иркутской области выросло до 48, из них 11 госпитализированы. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Иркутской области.

"Число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 48. Госпитализированы 11 человек", - сообщили в пресс-службе.

Специалисты регионального Роспотребнадзора нашли нарушения в технологическом процессе приготовлении блюд, хранении продуктов в кафе. Также в заведении нет условий для соблюдения личной гигиены работников. "В отношении кафе "Шаурму хочу" применена мера временного запрета деятельности. Материалы дела направлены в суд", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно об отравлении 11 жителей Братска, в том числе пятерых детей, после посещения кафе по продаже шаурмы. Все они были госпитализированы. По данным регионального Роспотребнадзора, было зарегистрировано 29 случаев острой кишечной инфекции. Возбуждено уголовное дело. Свою проверку организовала прокуратура Иркутской области.