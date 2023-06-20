В отношении Пичугина возбудили дело о занятии высшего положения в преступной иерархии

Он приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима со штрафом в 3 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 20 июня. /ТАСС/. Уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии возбуждено в отношении лидера орудовавшей в Республике Коми преступной группировки Юрия Пичугина, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Республике Коми в отношении лидера преступного сообщества Юрия Пичугина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 1990-е годы ранее неоднократно судимый Пичугин в результате проведения процедуры, основанной на принятых в криминальной среде правилах и традициях, был признан лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, так называемым вором в законе, что обязывало лиц, имеющих более низкие криминальные статусы, подчиняться его воле. В феврале 2017 года Пичугин наряду с другими участниками банды был задержан и арестован, однако продолжил реализацию своих полномочий как лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, лично и через доверенных лиц.

15 июня этого года в отношении Пичугина и еще 15 участников его группировки вынесен приговор на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей. Фигуранты в зависимости от роли каждого признаны виновными в организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ), создании устойчивой вооруженной банды и участии в ней (ст. 209 УК РФ), совершении пяти убийств и покушении на убийство (ст. 105 УК РФ), похищении человека (ст.126 УК РФ), незаконном обороте оружия и взрывчатки (ст. 222, 222.1 УК РФ), вымогательстве (ст. 63 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и других преступлениях. Пичугин приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима со штрафом в 3 млн рублей, Хадис Азизов - к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей. Остальным участникам банды назначено наказание в виде лишения свободы от 7,5 до 24 лет лишения свободы.

По уголовному делу следователями СК при оперативном сопровождении сотрудников региональных УФСБ, МВД и УФСИН проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.