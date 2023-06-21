В Адыгее приостановили поиски туриста из Краснодара, унесенного в предгорье течением реки

Они велись три дня, но не дали результата

МАЙКОП, 21 июня. /ТАСС/. Спасатели приостановили поиски туриста из Краснодарского края, которого 18 июня унесло течением после прыжка в реку Белую в районе села Хамышки в предгорье Адыгеи. Об этом ТАСС в среду сообщила сотрудник Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Юлия Алексеева.

"Приостановили до появления новых данных поиски молодого мужчины, которого унесло течением после прыжка в горную реку. Они велись три дня, не дав результата", - сказала собеседница агентства.

Спасатели несколько раз обследовали тот участок русла, где был совершен прыжок и мог находиться пострадавший, добавила она.

Ранее сообщалось, что 28-летний житель Краснодара приехал со своими знакомыми в республику в туристических целях и решил искупаться в Белой в районе села Хамышки, спрыгнув со скалы в воду. Прыжок зафиксировали на телефон, на видео видно, как молодого мужчину уносит течением.

По факту безвестного исчезновения 28-летнего жителя Краснодара следственным отделом по Майкопскому району следственного управления СК России по Адыгее проводится проверка. Ход проверки находится на контроле прокуратуры Майкопского района республики.