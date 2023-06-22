Дело о массовых беспорядках в колонии Ангарска Иркутской области отправили в суд

Фигурантами стали 19 человек

ТАСС, 22 июня. Уголовное дело о массовых беспорядках в исправительной колонии в Ангарске Иркутской области, по которому привлечены 19 человек, направлено в суд. Об этом в четверг сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 19 обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, к сотрудникам мест лишения свободы, а также в отношении осужденных из мести за оказанное ими содействие администрации учреждения)", - говорится в сообщении.

"Объем уголовного дела составил 185 томов. Следователями СК проведено более 2 тыс. следственных и процессуальных действий, свыше 500 судебных экспертиз, более 35 осмотров места происшествия с применением криминалистической техники и квадрокоптеров. <…> В связи с большим объемом уголовного дела материалы в отношении остальных лиц, причастных к совершению указанных преступлений, выделены в отдельное производство, следствие продолжается", - пояснили в ведомстве.