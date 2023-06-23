Один из пострадавших при пожаре на судне у берегов Приморья находится в реанимации

Еще одного травмированного направили в Манилу

ВЛАДИВОСТОК, 23 июня. /ТАСС/. Один из пострадавших при пожаре на судне Beks Force у берегов Приморья находится в реанимации в больнице города Находка, еще одного направили в Манилу, сообщил ТАСС председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

"Мы побывали в больнице в Находке, куда госпитализировали двух моряков. Одного из них уже направили в Манилу, он поправился, второй - третий механик - находится в реанимации. Еще три члена экипажа, которые ранее не были госпитализированы, почувствовали себя плохо, их также в ближайшее время доставят в больницу в Находке. Судовладелец прислал замену всем пятерым членам экипажа, в ближайшее время они прибудут на борт", - сообщил Суханов.

Он уточнил, что судно находится на рейде порта Находка, рядом с ним дежурит буксир, в ближайшее время планируется принять решение о дальнейшей судьбе судна. Экипаж обеспечен продуктами и водой, страховая компания назначила своего представителя в Находке, который обеспечит соблюдение всех прав моряков.