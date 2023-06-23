WSJ: ассоциация в США предупреждала о возможной катастрофе на батискафе "Титан"

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Американское Общество морских технологий предупреждало компанию OceanGate Expeditions о возможности возникновения неисправностей на ее батискафе "Титан" с потенциально катастрофическими последствиями. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей этой организации.

Уточняется, что комитет по пилотируемым подводным транспортным средствам общества направил в 2018 году компании - владельцу и оператору батискафа письмо, в котором отказ фирмы проводить независимую техническую экспертизу глубоководного аппарата подвергался критике. По мнению участников комитета, такое решение фирмы могло привести к возникновению "катастрофической неисправности" на батискафе. Представители OceanGate Expeditions, однако, в 2019 году распространили заявление, в котором утверждалось, что независимый аудит не может обеспечить безопасность использования аппарата, поскольку нет гарантии, что проводящие его эксперты будут соблюдать все необходимые процедуры осмотра.

Беспокойство участников сообщества любителей подводных погружений вызывали и материалы, из которых был изготовлен "Титан". По словам директора группы океанических технологий Морского центра Гавайского университета Максимиллиана Кремера, практически все подводные аппараты, работающие в условиях высокого давления на глубине, сделаны "либо из титана, либо из высококачественной стали". Корпус же батискафа OceanGate Expeditions состоял из углеродного волокна. Кремер выразил сожаление, что компания "просто-напросто проигнорировала" предупреждения сообщества.