В Якутии на трассе "Колыма" опрокинулась машина с нефтепродуктами

Произошло загрязнение почвы

ЯКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов произошел в Томпонском районе Якутии из-за опрокидывания грузовой машины, перевозящей нефтепродукты. Об этом сообщили в четверг в Минэкологии Якутии.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием автомашины, перевозящей нефтепродукты. При осмотре было обнаружено, что в результате ДТП произошло загрязнение почвенного покрова площадью 85 кв. м", - говорится в сообщении.

По информации министерства, инцидент произошел в среду на 515 км федеральной автодороги "Колыма".

Отобранные пробы почвы будут направлены в лабораторию республиканского информационно-аналитического центра экологического мониторинга для определения степени загрязнения. По результатам экологической экспертизы материалы направят в региональную прокуратуру для проведения внеплановой проверки.

Ранее сообщалось об аналогичной аварии в Алданском районе Якутии на автодороге "Лена". Предварительно установлено, что объем того разлива составил около 3 тыс. литров.