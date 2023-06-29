В МЧС назвали причину возгорания квартиры в жилом доме в Астрахани

По данным ведомства, возгорание произошло из-за короткого замыкания

АСТРАХАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Короткое замыкание стало предварительной причиной пожара в квартире двухэтажного жилого дома, произошедшего утром в четверг в Кировском районе Астрахани. Пострадавших в результате ЧП нет, пожарные вывели из задымленного помещения подростка, госпитализация ему не потребовалась, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

"Предварительная причина пожара - аварийный режим работы в электросетях, в том числе короткое замыкание. По прибытии подразделений из помещения на первом этаже здания шел густой черным дым, который поднимался на второй этаж жилого дома. Жильцы дома во время начавшегося пожара вышли сами, но во время разведки на втором этаже спасатели в последней квартире обнаружили мальчика лет 12. В момент пожара он спал, но от шума и гула сирен проснулся, в дыму совершенно потерял ориентацию, спасатели помогли ему выйти наружу", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что госпитализация ребенку не потребовалась.

29 июня в 08:43 (07:43 мск) в оперативную дежурную смену поступило сообщение о возгорании в квартире двухэтажного жилого дома №28 на улице Лычманова, дом №28 в Кировском районе, общая площадь возгорания составила 60 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения реагировали по повышенному рангу сложности пожара - на месте от МЧС работали 29 человек личного состава и 9 единиц техники.