29 июня, 15:50
Военная операция на Украине

Боец ВСУ рассказал об отправке его группы "держать оборону" в лес, где уже был спецназ РФ

По словам Романа Аксенко, группа из шести человек, у которых были только саперные лопаты и автоматы, сдалась без сопротивления

ДОНЕЦК, 29 июня. /ТАСС/. Украинское командование отправило группу мобилизованных солдат держать оборону на местности, где уже занял позиции российский спецназ, шесть человек оказались в плену. Об этом ТАСС рассказал попавший в плен военнослужащий первого батальона бригады Роман Аксенко.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Там был целый отряд спецназа России", - рассказал он.

Для Аксенко этот выход на боевые позиции стал первым и единственным. Группа из шести человек, у которых были только саперные лопаты и автоматы, сдалась без сопротивления. Он добавил, что несколькими днями ранее на эти же позиции были отправлены две группы военнослужащих, их судьба неизвестна.

"В плену самое-самое хорошее впечатление. Я и так знал, что это все пропаганда (про плохое обращение с украинскими пленными - прим. ТАСС). У меня мама - русская, жена русскоговорящая. Я служил в советской армии, где русские, белорусы и украинцы были братьями. И вот здесь ситуация: у ребят на позициях воды мало оставалось, они последнюю нам отдавали, делились последним куском хлеба", - добавил мужчина.

Аксенко был принудительно мобилизован, несмотря на ряд заболеваний и пожилых родителей.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил ТАСС, что украинские военнослужащие стали чаще сдаваться в плен. В числе причин Пушилин назвал лояльное отношение к военнопленным со стороны российских сил и плохое отношение украинского командования к личному составу. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация