В Астраханской области пожарные ликвидировали возгорание мусора

Площадь пожара составила 800 кв. м

АСТРАХАНЬ, 3 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание мусора в Астраханской области, возникшее в Наримановском районе в поселке Трусово на площади 800 кв. м. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 03:07 мск объявлена ликвидация <...> пожара", - сказали в пресс-службе ведомства.

Это повторное возгорание мусора в Наримановском районе за последние дни. Ранее там же мусор загорелся на площади 3,5 тыс. кв. м, ликвидация пожара была объявлена 30 июня. Предварительной причиной крупного возгорания мусора, тушение которого продолжалось почти сутки, стало неосторожное обращение с огнем.