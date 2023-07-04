4 июля, 19:28

"Новая газета" не стала выдвигать версий о нападении на сотрудницу издания в Чечне

Выводы будут делать после изучения всех обстоятельств, заявили в издании

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. "Новая газета" пока не стала делать предположений о версиях нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Выводы можно будет делать после изучения всех обстоятельств, говорится во вторник в заявлении, опубликованном в Telegram-канале издания.

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Редакция не стала выдвигать версий и обвинений. "Командировка Милашиной была подготовленной, и у Лены, и у редакции были достаточные основания не считать поездку рискованной. К каким-либо выводам можно будет прийти после тщательного изучения обстоятельств произошедших событий", - говорится в сообщении.

В данный момент Милашина и Немов проходят медицинское обследование, добавили в редакции. "Необходимо понять, какой нанесен вред их здоровью и способны ли они выдержать транспортировку в Москву. Во Владикавказ готов вылететь спецборт с медицинской бригадой", - сказано в публикации. 

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