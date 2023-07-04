4 июля, 19:22
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке четыре ракеты из РСЗО

В республике зафиксировали украинские обстрелы в 21:20

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Макеевку и Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив четыре ракеты. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 21:20 - н.п. Богатырь - н.п. Макеевка: выпущено две ракеты из РСЗО; 21:20 - н.п. Богатырь - г. Донецк: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении.

Звук мощного взрыва был слышен вечером во вторник в Донецке и Макеевке. По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, ВСУ ведут огонь по Ворошиловскому и Калининскому районам города. Власти призвали максимально ограничить перемещение по улицам. В экстренных службах Макеевки сообщили ТАСС, что жители нескольких районов города укрылись в подвалах. Обстоятельства произошедшего уточняются. 

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