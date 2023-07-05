СМИ опровергли информацию о захвате заложников после взрыва в суде Киева

Издание "Страна" ранее сообщило о захвате в заложники двух конвоиров в Шевченковском районном суде города

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Информация о захвате заложников в одном из судов Киева, где подсудимый устроил взрыв и предпринял попытку побега, не подтвердилась. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на источник.

Ранее издание сообщило о захвате в заложники двух конвоиров в Шевченковском районном суде Киева. Отмечалось, что его совершил обвиняемый Игорь Гуменюк, активист украинской националистической организации, который в августе 2015 года во время беспорядков у здания Верховной рады бросил гранату в солдат Национальной гвардии Украины.

По данным издания, Гуменюк заперся в комнате конвоиров. "Предварительная информация по завладению оружием не подтвердилась, заложников <...> нет, принимаются меры по задержанию нападающего", - добавил источник "Страны".

Издание сообщает, что около 17:20 (совпадает с мск) обвиняемый предпринял попытку побега из-под стражи. Как сообщал ранее источник "Страны", подсудимый выхватил пистолет, захватил в заложники двух конвоиров, закрылся с ними в туалете суда и взорвал взрывпакет. При этом ранее издание информировало, что подсудимый взорвал три гранаты.