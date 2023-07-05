СМИ сообщили еще об одном взрыве в Шевченковском суде Киева

Как отмечает издание Klymenko Time, вероятнее всего, сотрудники правоохранительных органов начали штурм

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Еще один взрыв произошел в Шевченковском районном суде Киева, где ранее подсудимый уже совершил взрыв и попытался сбежать. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time.

Как отмечает издание, вероятнее всего, сотрудники правоохранительных органов начали штурм. После взрыва ко входу в здание суда вызвали автомобиль скорой помощи.

Здание Шевченковского районного суда оцеплено полицией, возле него дежурят пять автомобилей скорой помощи, несколько пожарных машин. Около суда находятся десятки бойцов спецназа.

По данным издания "Страна", злоумышленником может быть участник националистической организации Игорь Гуменюк, который в августе 2015 года во время беспорядков у здания Верховной рады бросил гранату в солдат Национальной гвардии Украины.