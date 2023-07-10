Хуснуллин: работы по ликвидации последствий ЧС на Каховской ГЭС практически завершены

Вице-премьер РФ посетил Новокаховский городской округ, Голопристанский муниципальный округ и Алёшкинский муниципальный округ

НОВАЯ КАХОВКА /Херсонская область/, 10 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин посетил в Херсонской области зону ЧС, подтопленную после разрушения Каховской ГЭС, и оценил ход восстановительных работ, передает корреспондент ТАСС из Новой Каховки.

Зампред посетил Новокаховский городской округ, Голопристанский муниципальный округ и Алёшкинский муниципальный округ, наиболее пострадавшие из-за подтопления. Он пообщался с жителями населенных пунктов и провел совещание в администрации Новокаховского городского округа, на котором ему доложили о ситуации.

Власти Новокаховского городского округа практически завершили ликвидацию последствий ЧС из-за теракта на Каховской ГЭС, сообщил журналистам Хуснуллин. "Мы в рамках ликвидации штаба ЧС посмотрели ход восстановительных работ. Хочу отметить, что работы практически полностью закончены. Осталось одну скважину привести в порядок. Остальное все осушено, вода откачана. И я был приятно удивлен, что уже цветы сажают, бордюры в городе покрашены", - сказал он.

Хуснуллин отметил большую системную работу администрации в вопросах ликвидации последствий ЧС. "Непосредственно председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев - все бы так работали, давно бы все последствия ЧС ликвидировали", - добавил он.

Техники и людей в Новой Каховке достаточно, чтобы завершить ликвидацию последствий ЧС, уточнил Хуснуллин. "Спросил, чем помочь. Говорят, даже помогать ничем не надо. Все системно работает, техника есть, люди есть. Работа системно организована в штабном режиме. Каждый день, а если надо, и два раза в день, подводят итоги. Все скоординировано, все работает. Высокий уровень организации работы", - сказал Хуснуллин.

В Telegram-канале он отметил, что на всей территории ЧС проводится тотальная дезинфекция осушенных территорий, люди и домашние животные вакцинируются от инфекционных заболеваний. "В Алёшках и Голой Пристани остаются частично подтопленными дома и объекты жизнеобеспечения, находящиеся в низинах. Воду откачивают насосами, освобождая канализационные станции и скважины. Зашел в гуманитарный центр в Голой Пристани - тут идет прием заявлений и выдача компенсаций жителям, пострадавшим от большой воды. Здесь же раздают питьевую воду и продукты. В Любимовке осмотрел, как сейчас обстоят дела на главной насосной станции Каховского канала, которая снабжала водой часть Запорожской области, в том числе город Бердянск. Этот объект начали восстанавливать до подрыва Каховской ГЭС", - написал Хуснуллин.