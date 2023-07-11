Аэропорт Кутаиси возобновил работу после сильных дождей

Он открылся на три часа раньше запланированного времени

ТБИЛИСИ, 11 июля. /ТАСС/. Аэропорт города Кутаиси возобновил работу, которая была прервана ночью из-за сильных дождей. Об этом сообщило Объединение аэропортов Грузии.

"Международный аэропорт Кутаиси открылся на 3 часа раньше запланированного времени и принимает все рейсы в обычном режиме. В 4:00 (3:00 мск - прим. ТАСС) были выполнены рейсы из Дортмунда и Барселоны", - говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло аэропорта, первый рейс из Москвы в Кутаиси после возобновления прямого авиасообщения российской авиакомпании Red Wings, который должен был приземлиться в понедельник в 23:40 по местному времени (22:40 мск), прибудет в 10:15 (9:15 мск). Что касается вылета в Домодедово, то ночной рейс, который должен был вылететь в 00:30 (23:30 мск), отправится в 11:20 (10:20 мск).

В ночь на вторник аэропорт Кутаиси приостановил работу из-за сильных дождей, вызвавших его подтопление. Были отменены несколько рейсов, в том числе из Москвы и в направлении российской столицы. Как сообщало Объединение аэропортов Грузии, работа аэропорта была приостановлена до 7:00 по местному времени (6:00 мск).