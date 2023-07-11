В Башкирии в Белорецком районе площадь лесного пожара увеличилась вдвое

В МЧС сообщили, что всего в регионе действует пять очагов лесных пожаров на площади 132,3 га

УФА, 11 июля. /ТАСС/. Площадь лесного пожара у села Узян в Белорецком районе Башкирии увеличилась вдвое, до 82 га. В тушении задействованы 49 человек и вертолет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону во вторник.

В понедельник площадь пожара составляла более 40 га, угрозы населенному пункту не было. "Белорецкий район, вблизи населенного пункта Узян. Площадь пожара составляет 82 га. На тушении работают 49 человек и 15 единиц техники, в том числе аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, волонтеры, привлечены бульдозеры, тракторы, вертолет Ка-32 Госкомитета РБ по ЧС. Пожар действует", - сказано в сообщении.

За прошедшие сутки был зарегистрирован новый лесной пожар в Гафурийском районе на площади 19,8 га. Всего в регионе действует пять очагов лесных пожаров на площади 132,3 га, три из них локализованы на площади чуть более 40 га, отметили в МЧС.

По прогнозу Башгидрометцентра, в республике сохраняется высокая пожароопасность, местами дневная температура воздуха во вторник достигнет 40 градусов тепла.