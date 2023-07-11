Глава Прикамья предположил, что пропавшая тургруппа могла сесть на мель

Дмитрий Махонин уточнил, что река Усьва на том участке, где пропали туристы, сейчас обмелевшая

ПЕРМЬ, 11 июля. /ТАСС/. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предположил, что пропавшая на реке Усьве группа туристов с детьми могла сесть на мель. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Поручил экстренным службам усилить поисковые работы туристической группы из 22 человек в Горнозаводском округе, привлечь для этого все необходимые средства. К месту выехали сотрудники краевой службы спасения, также на поиски следуют пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками. В МЧС группа свой сплав не регистрировала, и это при том, что среди участников есть дети. Верим, что все обойдется. Усьва на этом участке сейчас обмелевшая, катамараны садятся на дно", - написал глава региона.

В министерстве территориальной безопасности региона добавили, что 10 июля туристов мог видеть егерь.

"Предположительно, вчера данную туристическую группу видел егерь в районе Грузинского моста (в районе реки Усьвы - прим. ТАСС)", - сообщили в ведомстве. Там также добавили, что в этом районе имеются сухие пороги протяженностью около 7 км, катамараны там не проходят.

Туристическая группа из 22 человек, среди которых 11 детей, вышла 4 июля на сплав по маршруту поселок Средняя Усьва - поселок Усьва по реке Усьве, протяженность маршрута должна была составить 175 км. Водитель туристической группы по договоренности должен был встретить туристов 9 июля в поселке Усьва Горнозаводского округа, но группа на точке завершения маршрута не появилась и до настоящего времени на связь не вышла.

В настоящее время, как пояснили ТАСС в региональном управлении МВД, сотрудники полиции совместно с другими ведомствами выдвинулись по маршруту передвижения группы, ведутся поиски. Также СУ СК России по Пермскому краю организовало доследственную проверку по факту исчезновения группы туристов, на место выехали следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК.