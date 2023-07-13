"Сибур" приступил к восстановлению работы предприятия в Дзержинске после возгорания

Причины и обстоятельства ЧП расследуются

ТАСС, 13 июля. "Сибур" приступил к восстановлению работы предприятия по производству окиси этилена и гликолей в Дзержинске Нижегородской области после возгорания, говорится в сообщении "Сибур-Нефтехима".

"В "Сибур-нефтехиме" приступили к восстановлению работоспособности производства окиси этилена и гликолей, временно остановленного после возгорания, случившегося 12 июля. В ходе возгорания никто из сотрудников предприятия и подрядных организаций, работавших на производственной площадке, не пострадал. Персонал производства был организованно эвакуирован, перед этим сотрудники дежурной смены произвели необходимые технологические операции, позволившие ограничить распространения огня", - сказано в сообщении.

Площадь возгорания составила около 100 кв. м, оно было оперативно ликвидировано силами и средствами противопожарной службы МЧС, добавили в компании.

Участок непредельных углеводородов, производство акриловой кислоты и эфиров, а также энергопроизводство "Сибур-нефтехима" работают в штатном режиме. Причины и обстоятельства возгорания расследуются, о восстановлении работоспособности производства компания сообщит дополнительно.