В Краснодаре простились с убитым замначальника отдела по мобилизационной работе Ржицким

Его похоронят на Аллее Героев кладбища Кальфа в Севастополе

ТАСС, 15 июля. Церемония прощания с убитым заместителем начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станиславом Ржицким состоялась в Краснодаре в субботу, сообщили журналистам в мэрии города.

"Церемония прощания прошла в ритуальном зале Славянского кладбища. Собравшиеся сказали добрые слова об ушедшем. Они отметили, что при жизни Станислав Ржицкий помогал воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма. Коллеги, сослуживцы высоко ценили офицера за его профессионализм, доброту и доблесть", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Ржицкого похоронят на Аллее Героев кладбища Кальфа в Севастополе.

В понедельник мэрия Краснодара сообщила о гибели Ржицкого. Депутат Госдумы, бывший мэр Краснодара Евгений Первышов, уточнял, что Ржицкий был застрелен в спину. Ранее он служил капитаном второго ранга на Черноморском флоте, был командиром дизель-электрической подводной лодки Б-265 "Краснодар".

По данным управления СК РФ по Краснодарскому краю, рано утром 10 июля в Краснодаре рядом с улицей Береговой было обнаружено тело 42-летнего заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара с огнестрельными ранениями. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ст.105 УК РФ) и передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР.

Во вторник в СК РФ сообщили, что сотрудники МВД и ФСБ России задержали Сергея Денисенко в качестве подозреваемого в убийстве Ржицкого, при нем был обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство. По данным МВД РФ, он был задержан в Туапсе на съемной квартире. 13 июля суд в Краснодаре арестовал Денисенко до 10 сентября, он признал свою вину, в пятницу ему предъявили обвинение.